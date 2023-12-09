В Мексике 11 человек погибли при нападении вооруженной группировки

По данным издания, в районе действовала вооруженная банда, требовавшая деньги от местных фермеров. Известно, что было сожжено несколько автомобилей. Число раненых не уточняется.

Для урегулирования ситуации в Тескапилью направили Силы безопасности Мексики.

Ранее в городе Сьюдад-Мадеро в мексиканском в штате Тамаулипас десять человек погибли, 60 пострадали в результате обрушения крыши церкви, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

