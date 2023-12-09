В Мексике 11 человек погибли при нападении вооруженной группировки

Вооруженная группировка напала на жителей населенного пункта Тескапилья в центральной части Мексики, жертвами нападения стали по меньшей мере 11 человек. Об этом пишет газета Heraldo de Mexico.

Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете

По данным издания, в районе действовала вооруженная банда, требовавшая деньги от местных фермеров. Известно, что было сожжено несколько автомобилей. Число раненых не уточняется.

Для урегулирования ситуации в Тескапилью направили Силы безопасности Мексики.

Ранее в городе Сьюдад-Мадеро в мексиканском в штате Тамаулипас десять человек погибли, 60 пострадали в результате обрушения крыши церкви, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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