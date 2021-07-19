В МЧС предупредили о риске возгораний на торфяниках в семи регионах России
Риски возгораний на торфяниках прогнозируются в семи регионах России. Такое заявление сделал исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков, сообщает пресс-служба министерства.
По его словам, эксперты института прогнозируют риски единичных возгораний на торфяниках в Московской, Ленинградской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областях.
Мошков рекомендовал органам местного самоуправления указанных регионов и заинтересованным органам управления РСЧС проверить состояние торфяных залежей и, при необходимости, принять меры к их дальнейшему обводнению.
Ранее в Тюменской области, во время тушения тлеющих торфяников, неизвестные повредили магистраль, через которую к месту ЧП подавалась вода, сообщает Ura.ru.
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