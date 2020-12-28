В МЧС озвучили предварительную причину затопления судна «Онега»
Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской области Александр Бахтин заявил, что наиболее вероятной причиной затопления траулера «Онега» является крен при вытягивании рыболовного трала, сообщает РИА Новости.
По словам Бахтина, «при вытягивании рыболовного трала, скорее всего, судно накренилось и зачерпнуло воды», после чего затонуло.
«Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам», - добавил Бахтин.
Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря, сообщает RT. На борту находились 19 человек, спасены двое. Бахтин отметил, что информация об одном найденном погибшем моряке «пока не подтверждена» и спасатели, в любом случае, «надеются на лучший исход».
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