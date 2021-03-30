В МЧС назвали предварительную причину обрушения квартир в Татарстане

Причиной взрыва газа в городе Зеленодольске в Татарстане могла стать утечка газа или неполадки в газовом оборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС в регионе.

В результате взрыва, произошедшего вечером в понедельник, в девятиэтажном кирпичном доме обрушились семь квартир. Агентство со ссылкой на Минздрав по республике передает, что трое пострадавших находятся в больнице, одна из жительниц дома находится в тяжелом состоянии.

По имеющимся данным, во время взрыва погиб один человек. По информации агентства, из дома эвакуировали 99 человек.