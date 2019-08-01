В МЧС поблагодарили США за предложенную помощь в тушении пожаров в Сибири

Министерство чрезвычайных ситуаций благодарно США за предложение оказать помощь в тушении лесных пожаров. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава департамента международной деятельности МЧС Владимир Соловьев, отметив, что ведомство, возможно, воспользуется этим предложением. Однако он подчеркнул, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

При этом Соловьев заявил, что предложение помощи при чрезвычайных ситуациях является «обычной мировой практикой». Например, в прошлом году Москва предлагала своё сотрудничество в борьбе с природными пожарами в штатах Нью-Мексико и Калифорния. Однако тогда Вашингтон отказался от поддержки. Между тем, накануне, президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и в ходе телефонного разговора предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, отмечает RT.

По последним данным «Авиалесоохраны», сейчас огнем охвачено почти три миллиона гектаров леса. В Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. К слову, для тушения лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области «Авиалесоохрана» искусственно вызовет дождь. Для этих целей госкорпорация «Ростех» поставит порядка 2,6 тысяч специальных пиропатронов типа ПВ-26, подчёркивает Ura.ru.

