В массовом ДТП на юго-западе Москвы погибли двое
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на юго-западе российской столицы. При столкновении нескольких автомобилей погибли два человека. Причём, две машины ещё и загорелись, информирует столичная ГИБДД.
ДТП случилось в Соловьином проезде в районе Ясенево. Всего там столкнулись три авто, огонь охватил Kia и Toyota. Погибли водитель и пассажир южнокорейской иномарки. По предварительным данным, эта машина непосредственно перед столкновением чуть не сбила пешехода.
Движение на данном участке сильно затруднено после ДТП. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожар потушен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru