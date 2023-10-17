В массовом ДТП на юго-западе Москвы погибли двое

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на юго-западе российской столицы. При столкновении нескольких автомобилей погибли два человека. Причём, две машины ещё и загорелись, информирует столичная ГИБДД.

ДТП случилось в Соловьином проезде в районе Ясенево. Всего там столкнулись три авто, огонь охватил Kia и Toyota. Погибли водитель и пассажир южнокорейской иномарки. По предварительным данным, эта машина непосредственно перед столкновением чуть не сбила пешехода.

Движение на данном участке сильно затруднено после ДТП. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожар потушен.

