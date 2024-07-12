В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» погибли три человека

Три человека погибли в массовом ДТП на пункте взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел накануне вечером на 803-м километре автодороги в Чертковском районе.

«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗон Next", не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем LADA Granta», — указали в Госавтоинспекции.

Машина продолжила движение по инерции и столкнулась еще с тремя автомобилями: Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В ДТП погиб управлявший LADA водитель 1968 года рождения и два его пассажира — женщина 1975 г.р. и 11-летний мальчик.

Как сообщила региональная прокуратура, в аварии участвовали шесть автомобилей. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Ранее в Нижегородской области столкнулись 11 автомобилей, пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».

