В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» погибли три человека
Три человека погибли в массовом ДТП на пункте взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Инцидент произошел накануне вечером на 803-м километре автодороги в Чертковском районе.
«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗон Next", не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем LADA Granta», — указали в Госавтоинспекции.
Машина продолжила движение по инерции и столкнулась еще с тремя автомобилями: Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В ДТП погиб управлявший LADA водитель 1968 года рождения и два его пассажира — женщина 1975 г.р. и 11-летний мальчик.
Как сообщила региональная прокуратура, в аварии участвовали шесть автомобилей. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Ранее в Нижегородской области столкнулись 11 автомобилей, пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru