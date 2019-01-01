В массовой драке у метро в Москве убит один человек

В ходе массовой драки у станции «Электрозаводская» московского метрополитена погиб один человек, еще трое ранены. Они получили ножевые ранения, сообщает Москва 24.

Инцидент произошел в среду в 5:30 в сквере возле входа на станцию. Пострадавшие госпитализированы. На месте работает оперативно-следственная группа. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в инциденте участвовали представители Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. О причинах конфликта ничего не сообщается.

Ранее по делу о массовой драке в Чемодановке Пензенской области были арестованы 28 человек. В причинах конфликта между русскими и цыганами разбиралась НСН.







