В массовой драке у метро в Москве убит один человек
В ходе массовой драки у станции «Электрозаводская» московского метрополитена погиб один человек, еще трое ранены. Они получили ножевые ранения, сообщает Москва 24.
Инцидент произошел в среду в 5:30 в сквере возле входа на станцию. Пострадавшие госпитализированы. На месте работает оперативно-следственная группа. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в инциденте участвовали представители Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. О причинах конфликта ничего не сообщается.
Ранее по делу о массовой драке в Чемодановке Пензенской области были арестованы 28 человек. В причинах конфликта между русскими и цыганами разбиралась НСН.
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