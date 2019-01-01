В МАК опровергли публикации СМИ о главных ошибках экипажа SSJ

Сообщения СМИ о том, что пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet-100 допустили серьезную ошибку, не выключив двигатели воздушного судна после посадки, являются домыслами журналистов. Ранее появилась информация, что следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, которые могли косвенно повлиять на распространение огня, сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете.

«Были правильными или нет действия пилотов, оценит комиссия МАК. Параметрический регистратор еще восстанавливают. Он получил серьезные повреждения. По поводу форточки и двигателей — додумки СМИ. Все будет понятно только после расшифровки параметрического регистратора и восстановления полной картины», — сказал источник РИА ФАН в МАК.

В эфире НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил, что повреждения параметрического бортового самописца не должны затруднить выяснение истинных причин катастрофы. При этом он счел странным то, что «черный ящик» оказался так сильно поврежден.

«Это, в общем, ничего, что самописец получил повреждения. Само по себе, что он подвергся повреждениям. Но дело в том, что здесь тоже вопрос: они на самом деле очень устойчивые и к удару, и к температурному воздействию. Они должны выдерживать, грубо говоря, воздействие 1000 градусов в течение 10 минут. Здесь этого не было. По утверждению аэродромных служб, через 10 минут самолет был полностью потушен. Тут не совсем понятно, но будем ждать. Сейчас все равно такое внимание к трагедии, что какая-то информация должна быть», — отметил авиаэксперт.



