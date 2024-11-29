В Махачкале загорелось здание кафе
29 ноября 202410:43
Двухэтажное здание кафе загорелось в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану.
«В 09.05 (мск)... поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании кафе по улице Каммаева», — указали в управлении.
По данным ведомства, строение было целиком охвачено огнем. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В 10:13 мск огонь локализовали.
Ранее возгорание произошло в производственном здании в Уфе, накануне вечером пожар локализовали на площади 2 тысячи «квадратов», напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru