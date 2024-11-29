В Махачкале загорелось здание кафе

Двухэтажное здание кафе загорелось в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану.

«В 09.05 (мск)... поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании кафе по улице Каммаева», — указали в управлении.

По данным ведомства, строение было целиком охвачено огнем. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В 10:13 мск огонь локализовали.

Ранее возгорание произошло в производственном здании в Уфе, накануне вечером пожар локализовали на площади 2 тысячи «квадратов», напоминает РЕН ТВ.

