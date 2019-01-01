Происшествия
По данным МЧС, взрыв произошёл во время перекачки нефтепродуктов и оказался хлопком газовоздушной смеси.
В Махачкале взорвался танкер, есть жертвы
11 июня08:42
На танкере в порту Махачкалы случился взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Представитель ведомства уточнил, что взрыв произошёл в машинном отделении и оперативному дежурному поступило сообщение о задымлении жилой надстройке на танкере.
По имеющимся данным, два человека пострадали и были доставлены в больницы. Продолжается поиск ещё троих людей, отмечает RT.
По данным МЧС, взрыв произошёл во время перекачки нефтепродуктов и оказался хлопком газовоздушной смеси.
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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:Махачкала