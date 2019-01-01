В Махачкале взорвался танкер, есть жертвы

На танкере в порту Махачкалы случился взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Представитель ведомства уточнил, что взрыв произошёл в машинном отделении и оперативному дежурному поступило сообщение о задымлении жилой надстройке на танкере.

По имеющимся данным, два человека пострадали и были доставлены в больницы. Продолжается поиск ещё троих людей, отмечает RT.

По данным МЧС, взрыв произошёл во время перекачки нефтепродуктов и оказался хлопком газовоздушной смеси.

