В Махачкале поезд насмерть сбил женщину
3 февраля 202021:21
Женщина погибла под колесами грузового поезда в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.
По информации ведомства, женщина переходила пути в наушниках и могла не слышать приближения поезда. Трагедия произошла в районе «Анжи-базара» на пути следования поезда из Баку в Ростов-на-Дону.
Смерть женщины наступила мгновенно.
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