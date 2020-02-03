В Махачкале поезд насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами грузового поезда в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

По информации ведомства, женщина переходила пути в наушниках и могла не слышать приближения поезда. Трагедия произошла в районе «Анжи-базара» на пути следования поезда из Баку в Ростов-на-Дону.

Смерть женщины наступила мгновенно.

