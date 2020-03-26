В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие

Чрезвычайное происшествие в Магнитогорске, там, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, после чего возник пожар. Огнем охвачены несколько квартир. Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.

Как сообщает «360», произошло это в пятиэтажном доме, расположенном на улице Доменщиков в Орджоникидзевском районе города.

Информация о смертельных случаях и пострадавших по официальным каналам пока не поступала. Однако, предположительно, не менее двух человек погибли.

В пресс-службе челябинского управления МЧС уточнили, что газовый хлопок произошел на втором этаже восьмиподъездного пятиэтажного жилого дома. Из здания идёт эвакуация жителей.

