В Луцке прогремели взрывы
В украинском Луцке, где ранее были захвачены заложники, прозвучали взрывы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По имеющейся информации, три взрыва прозвучали «минут 20 назад».
«Один из них - взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», - сообщает корреспондент.
По данным информагентства УНН, взрыв прогремел около 15.20 по московскому времени. Сообщается, что террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Как уточнило агентство, никто не пострадал.
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