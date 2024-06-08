В Лос-Анджелесе один человек погиб после стрельбы рядом с колледжем

Стрельба произошла в Лос-Анджелесе недалеко от Комптонского колледжа, один человек погиб, передает телеканал CBS.

Как сообщает СМИ со ссылкой на местный департамент шерифа, инцидент произошел накануне вечером (утром 8 июня по Москве). Стрельба не связана с колледжем, предположительно, в этом районе проводилась вечеринка.

По данным департамента пожарной охраны, при ЧП пострадали пять человек, один из них скончался по пути в больницу. Мотивы и личность стрелявшего пока не установлены.

Ранее мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, погиб один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже выяснилось, что убитый — 34-летний Константин Балишанский, работавший в компании Mediasystem Group. Следствие полагает, что убийство было совершено из-за личного конфликта.

