В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона

В Лондоне на Трафальгарской площади сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сожжение чучела стало частью Марша миллиона масок, который проходит каждый год.

Организаторы марша - движение Anonymous, участинкии которого выступают за идеи использования компьютерных сетей для распространения политических идей и другой информации без цензуры.

В районе, где проходит акция, находится большое число полицейских. Среди требований митингующих звучат освобождение Джулиана Ассанжа, отмена паспортов по коронавирусу.



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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ЛондонБорис Джонсон
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