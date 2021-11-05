В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона

В Лондоне на Трафальгарской площади сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сожжение чучела стало частью Марша миллиона масок, который проходит каждый год.

Организаторы марша - движение Anonymous, участинкии которого выступают за идеи использования компьютерных сетей для распространения политических идей и другой информации без цензуры.



В районе, где проходит акция, находится большое число полицейских. Среди требований митингующих звучат освобождение Джулиана Ассанжа, отмена паспортов по коронавирусу.





