В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона
В Лондоне на Трафальгарской площади сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сожжение чучела стало частью Марша миллиона масок, который проходит каждый год.
Организаторы марша - движение Anonymous, участинкии которого выступают за идеи использования компьютерных сетей для распространения политических идей и другой информации без цензуры.
В районе, где проходит акция, находится большое число полицейских. Среди требований митингующих звучат освобождение Джулиана Ассанжа, отмена паспортов по коронавирусу.
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