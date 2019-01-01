В Лондоне нашли труп 17-летней скрипачки из России

Юная скрипачка с российскими корнями Катя Цуканова найдена мёртвой в британской столице. Об этом газете The Daily Telegraph рассказал отец погибшей девушки, миллионер Игорь Цуканов.

Как отмечает «Свободная пресса», труп обнаружили ещё 18 июня, но известно об этом стало только сейчас. Отец погибшей рассказал журналистам, что перед смертью она выступала в Королевском оперном театре и строила планы на будущее.

«В одно прекрасное утро я захожу, она лежит мёртвая на полу», — цитирует Игоря Цуканова RT.

В причинах смерти юной скрипачки разбираются специалисты. Одна из версий предполагает передозировку наркотическим веществом, отмечает РИА ФАН.

