В ЛНР взорвалась машина с украинскими военными
В районе линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военнослужащими. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Представитель ЛНР заявил, что машина наехала на противотанковую мину, в результате чего двое украинских военнослужащих скончались на месте, третий умер во время госпитализации. Инцидент произошел в районе населенного пункта Попасная.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что саперы 30-й и 93-й украинских бригад разместили в районе линии соприкосновения противопехотные, а также больше 300 противотанковых мин.
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