В ЛНР взорвалась машина с украинскими военными

В районе линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военнослужащими. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Представитель ЛНР заявил, что машина наехала на противотанковую мину, в результате чего двое украинских военнослужащих скончались на месте, третий умер во время госпитализации. Инцидент произошел в районе населенного пункта Попасная.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что саперы 30-й и 93-й украинских бригад разместили в районе линии соприкосновения противопехотные, а также больше 300 противотанковых мин.

