В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль
Беспилотник ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство региона.
Как уточнили власти, «Газель» почтовиков двигалась по маршруту Лисичанск-Приволье.
«В результате удара... кузов микроавтобуса получил сильные повреждения, произошло возгорание салона», — отмечается в сообщении в Telegram-канале правительства.
В машине находились водитель и инкассатор, они вовремя покинули транспортное средство и не пострадали. Сотрудники почты, проявив мужество, быстро ликвидировали пожар и далее пригнали машину в гараж центра почтовой связи.
Ранее украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Белгородской области, возник пожар, напоминает Ura.ru.
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