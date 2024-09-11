В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль

Беспилотник ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство региона.

Как уточнили власти, «Газель» почтовиков двигалась по маршруту Лисичанск-Приволье.

«В результате удара... кузов микроавтобуса получил сильные повреждения, произошло возгорание салона», — отмечается в сообщении в Telegram-канале правительства.

В машине находились водитель и инкассатор, они вовремя покинули транспортное средство и не пострадали. Сотрудники почты, проявив мужество, быстро ликвидировали пожар и далее пригнали машину в гараж центра почтовой связи.

Ранее украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Белгородской области, возник пожар, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПочтаБеспилотникиЛНР

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