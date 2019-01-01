Происшествия
По факту предступления возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек.
В Липецкой области совершено тройное убийство
15 июля23:23
В Ельце полицейские в одной из квартир обнаружили тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя погибшей, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, преступление было совершено накануне днём сожителем хозяйки квартиры. Предположительно, он нанес ей и ее сыну удары ножом, оказавшиеся смертельными, и ранил 4-летнюю девочку, после чего покончил с собой.
Девочка осталась в живых. Она в больнице, её жизнь находится вне опасности.
По факту предступления возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Криминал
Горячие новости
- Военный эксперт: Крымский мост надежно прикрыт от ракет с Украины
- На Украине опровергли данные о падении рейтинга партии Зеленского
- Экономист предрек дальнейшее ужесточение пенсионной политики в России
- В Совфеде оценили угрозы Украины «снести» Крымский мост
- Загитову спасла от наказания нехватка «некабинетных» гаишников