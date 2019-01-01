В Липецкой области совершено тройное убийство

В Ельце полицейские в одной из квартир обнаружили тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя погибшей, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, преступление было совершено накануне днём сожителем хозяйки квартиры. Предположительно, он нанес ей и ее сыну удары ножом, оказавшиеся смертельными, и ранил 4-летнюю девочку, после чего покончил с собой.

Девочка осталась в живых. Она в больнице, её жизнь находится вне опасности.

По факту предступления возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек.

