В Липецке женщина и младенец погибли при пожаре
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка при пожаре в Липецке. Об этом сообщает сайт СУ СК РФ по Липецкой области.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире, расположенной на 10-м этаже нового многоквартирного дома по улице С. Казьмина. Погибшая в пожаре женщина оказалась 1984 года рождения. Ее дочь была 2020 года рождения. В семье также есть двое старших детей 2017 и 2018 года рождения, они направлены в больницу с признаками отравления угарным газом.
О причинах пожара не сообщается, следователи выясняют обстоятельства происшествия и расследуют дело. Данное правонарушение классифицируется по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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