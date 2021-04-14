В Липецке женщина и младенец погибли при пожаре

Отмечается, что возгорание произошло в квартире, расположенной на 10-м этаже нового многоквартирного дома по улице С. Казьмина. Погибшая в пожаре женщина оказалась 1984 года рождения. Ее дочь была 2020 года рождения. В семье также есть двое старших детей 2017 и 2018 года рождения, они направлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

О причинах пожара не сообщается, следователи выясняют обстоятельства происшествия и расследуют дело. Данное правонарушение классифицируется по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".