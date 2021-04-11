В Ленобласти транспортная прокуратура выясняет обстоятельства разлива нефтепродуктов

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств разлива нефтепродуктов на станции Выборг — Товарный 9 апреля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в воскресенье, 11 апреля.

По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на железнодорожные пути пролилось около трех тонн мазуты при его перекачке из цистерны в котельную депо.

В настоящее время специалисты ликвидируют негативные последствия инцидента, сообщают в пресс-службе ведомства.

