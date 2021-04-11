В Ленобласти транспортная прокуратура выясняет обстоятельства разлива нефтепродуктов
11 апреля 202117:50
Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств разлива нефтепродуктов на станции Выборг — Товарный 9 апреля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в воскресенье, 11 апреля.
По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на железнодорожные пути пролилось около трех тонн мазуты при его перекачке из цистерны в котельную депо.
В настоящее время специалисты ликвидируют негативные последствия инцидента, сообщают в пресс-службе ведомства.
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11 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru