Происшествия
4 подростка пострадали в результате ДТП в Ленинградской области, где перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя, передает ТАСС.
В Ленобласти перевернулась машина с подростком за рулем
10 июля23:52
4 подростка пострадали в результате ДТП в Ленинградской области, где перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя, передает ТАСС.
Двое несовершеннолетних госпитализированы, еще двоим оказали помощь на месте происшествия.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП
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