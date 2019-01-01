Происшествия

В Ленобласти перевернулась машина с подростком за рулем

10 июля23:52

4 подростка пострадали в результате ДТП в Ленинградской области, где перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя, передает ТАСС.

Двое несовершеннолетних госпитализированы, еще двоим оказали помощь на месте происшествия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП