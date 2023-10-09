В Ленобласти экс-глава Шлиссельбурга захватил здание администрации
Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов захватил здание местной администрации утром 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района.
Отмечается, что недавно, 5 октября, чиновник вышел из следственного изолятора «Кресты». Уже 9 октября он ворвался на прежнее место работы вместе с сообщниками. Сообщается, что они пришли «с болгарками и цепями», угрожали расправой, выгнали охрану и забаррикадировались.
Подчеркивается, что злоумышленники контролируют помещение, в котором хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией. Они не пускают внутрь сотрудников и представителей правопорядка.
Артем Желудов руководил администрацией Шлиссельбурга до августа текущего года, однако был уволен советом депутатов и помещен в СИЗО. Как писал РБК Петербург, Желудова задержали в августе, дело против него было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru