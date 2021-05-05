В Ленобласти два подростка погибли при пожаре

В пожаре, произошедшем в квартире поселка Федоровское Тосненского района Ленинградской области, погибли два подростка, еще один госпитализирован. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по области.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пожар произошел в квартире, расположенной в доме на улице Центральной. Погибшие были 2005 и 2006 годов рождения.

Следователи отрабатывают различные версии происшествия. Предстоит провести судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы. Также СК инициировал допрос очевидцев события.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ГибельПожарЛенинградская Область
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