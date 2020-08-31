В «Ленкоме» заявили об удовлетворительном состоянии Певцова после госпитализации
Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный с воспалением легких в больницу, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «Ленкома» Марка Варшавера.
По словам Варшавера, Певцов продолжает лечение в больнице в Коммунарке.
О госпитализации артиста стало известно 29 августа. Как сообщал Интерфакс, тест Певцова на коронавирус показал отрицательный результат. По данным агентства, сезон в "Ленкоме" откроет другой спектакль, где актер не задействован - "Ва-банк".
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