В Ленинградской области загорелся детский пульмонологический санаторий
Власти Ленинградской области заявили, что при пожаре в пульмонологическом санаторий "Колчаново" дети не пострадали, сообщает ТАСС.
В региональном правительстве отметили, что во время пожара дети на находились в другом корпусе санатория.
Инцидент произошёл в Волховском районе в селе Колчаново на улице Центральной в здании детского пульмонологического санатория 24 декабря. По данным МЧС России, площадь пожара составила 750 квадратных метров.
На месте происшествия работают 34 человека и 11 единиц техники, пожар удалось локализовать.
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