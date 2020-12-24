В Ленинградской области загорелся детский пульмонологический санаторий

Власти Ленинградской области заявили, что при пожаре в пульмонологическом санаторий "Колчаново" дети не пострадали, сообщает ТАСС.

В региональном правительстве отметили, что во время пожара дети на находились в другом корпусе санатория.

Инцидент произошёл в Волховском районе в селе Колчаново на улице Центральной в здании детского пульмонологического санатория 24 декабря. По данным МЧС России, площадь пожара составила 750 квадратных метров.

На месте происшествия работают 34 человека и 11 единиц техники, пожар удалось локализовать.