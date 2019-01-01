Происшествия

В Ленинградской области в ДТП погибли 3 человека

27 мая22:18

Три человека разбились насмерть в автомобиле «Mazda», съехавшем в кювет и врезавшемся в дерево на 24-м километре автодороги Кириши - Будогощь в Киришском районе Ленинградской области.

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Уточняется, что 35-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на дерево.

Ещё один пассажир, 1973 года рождения, получил тяжёлые травмы, передает «Интерфакс».

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ТЕГИ:ДТП