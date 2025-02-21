В Ленинградской области столкнулись две иномарки и машина скорой помощи

Три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, столкнулись в Кудрово Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло ночью 21 февраля. На перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Строителей столкнулись машины Kiа Rio, Volvo и скорая помощь, в результате авто медиков перевернулось.

«На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи не было, пострадавших нет», - указали в МВД.

Ранее в Тюмени машина скорой помощи сбила 55-летнего пешехода, спасти мужчину не удалось, пишет Ura.ru.

