В Ленинграде умер участник Парада Победы 1945 года
17 декабря 202021:34
Участник Парада Победы 1945 года Исаак Морштейн умер в Ленинграде в возрасте 94 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела культуры администрации Фрунзенского района Петербурга Аду Глебовскую.
По данным агентства, Морштейн вместе с семьей переехал из Украины в Ленинград в 1928 году, когда ему был один год. В 1943 году он стал добровольцем Красной армии, награжден многочисленными медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за нежелания контактировать
- Группа туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье
- Россияне подали более 100 тысяч заявлений на новые детские выплаты
- Французские учёные определили места с высоким риском заражения COVID-19
- Глава Минспорта РФ оценил санкции Спортивного арбитражного суда
17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru