В Ленинграде умер участник Парада Победы 1945 года

Участник Парада Победы 1945 года Исаак Морштейн умер в Ленинграде в возрасте 94 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела культуры администрации Фрунзенского района Петербурга Аду Глебовскую.

По данным агентства, Морштейн вместе с семьей переехал из Украины в Ленинград в 1928 году, когда ему был один год. В 1943 году он стал добровольцем Красной армии, награжден многочисленными медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».





