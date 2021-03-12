В Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошла авария с двумя автомобилями

ДТП с участием с легкового и грузового автомобилей случилось в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате аварии, по предварительным данным, пострадали трое находившихся в легковой машине людей. Также в районе ДТП значительно замедлилось движение, оно ведется только на одной полосе дороги.

Департамент транспорта Москвы отметил в своем канале в Telegram, что автомобили столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Причины происшествия уточняются.


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ФОТО: РИА Новости
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