В Латвии потеряли крупный беспилотник
Агентство гражданской авиации Латвии проинформировали соседние страны о неуправляемом дроне, которые может пересечь государственную воздушную границу.
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Управление дроном было потеряно в субботу, где он находится, неизвестно. В момент потери контроля он находился на высоте более 200 метров. Кому принадлежит беспилотник и с какой целью его запустили, не уточняется.
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