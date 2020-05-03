В Латвии потеряли крупный беспилотник

Агентство гражданской авиации Латвии проинформировали соседние страны о неуправляемом дроне, которые может пересечь государственную воздушную границу.

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.

Управление дроном было потеряно в субботу, где он находится, неизвестно. В момент потери контроля он находился на высоте более 200 метров. Кому принадлежит беспилотник и с какой целью его запустили, не уточняется.

