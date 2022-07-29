В Лас-Вегасе затопило крупнейшие казино

Сильные ливни и паводки привели к затоплению главного бульвара Лас-Вегаса, на котором расположены крупнейшие казино города.

По данным Fox News, вода проникла и в сами казино. В частности, пострадали Caesars Palace, Planet Hollywood и Circa Resort & Casino.

На затопленном Лас-Вегас-Стрип находятся самые известные казино, бары, ночные клубы и отели «игорной столицы» США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазиноЛас-ВегасСША
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