В Лас-Вегасе затопило крупнейшие казино
29 июля 202213:51
Сильные ливни и паводки привели к затоплению главного бульвара Лас-Вегаса, на котором расположены крупнейшие казино города.
По данным Fox News, вода проникла и в сами казино. В частности, пострадали Caesars Palace, Planet Hollywood и Circa Resort & Casino.
На затопленном Лас-Вегас-Стрип находятся самые известные казино, бары, ночные клубы и отели «игорной столицы» США.
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29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru