В Кузбассе столкнулись 15 грузовиков, 3 легковушки и автобус
Массовое ДТП с 19 транспортными средствами произошло на автодороге Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
Как уточнили в надзорном ведомстве, авария произошла на 198-м км федеральной трассы.
«Столкнулись 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, а также рейсовый пассажирский автобус. Все транспортные средства двигались по маршруту Кемерово - Новосибирск», — подчеркнула прокуратура.
По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, авария произошла на территории Топкинского округа. Пострадавших в результате ДТП нет.
Ранее в Тюмени маршрутный автобус врезался в опору камеры фотофиксации, напоминает «Свободная пресса». При аварии пострадали десять человек.
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