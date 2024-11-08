В Кузбассе столкнулись 15 грузовиков, 3 легковушки и автобус

Массовое ДТП с 19 транспортными средствами произошло на автодороге Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как уточнили в надзорном ведомстве, авария произошла на 198-м км федеральной трассы.

«Столкнулись 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, а также рейсовый пассажирский автобус. Все транспортные средства двигались по маршруту Кемерово - Новосибирск», — подчеркнула прокуратура.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, авария произошла на территории Топкинского округа. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее в Тюмени маршрутный автобус врезался в опору камеры фотофиксации, напоминает «Свободная пресса». При аварии пострадали десять человек.

