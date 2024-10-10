В Кузбассе на Моховском разрезе обрушился грунт
Обрушение породы и грунта зафиксировано на Моховском разрезе в Беловском муниципальном округе в Кузбассе. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Кемеровской области.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью 10 октября. На Моховском разрезе филиала АО «УК "Кузбассразрезуголь"» во время работ по выемке угля открытым способом внезапно обрушились грунт и порода.
«По предварительным данным, есть пострадавшие», – указали в СК.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее обрушение породы произошло на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии, погиб один человек, напоминает Ura.ru.
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