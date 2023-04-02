В Курской области в результате обстрела ВСУ ранены семь человек

При обстреле села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

СМИ сообщили о звуке мощного взрыва в Курске

В результате обстрела пострадали члены нескольких семей. В момент атаки они занимались уборкой на местном кладбище, рассказал губернатор.

Старовойт уточнил, что среди раненых трое детей и девушка-подросток. Одна из женщин получила тяжелые травмы.

Им оказывают медицинскую помощь. В населенный пункт вылетела бригада санитарной авиации.

«В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений», - добавил Старовойт.

В начале марта беспилотник ВСУ подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/z
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