В Курской области в результате обстрела ВСУ ранены семь человек
При обстреле села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В результате обстрела пострадали члены нескольких семей. В момент атаки они занимались уборкой на местном кладбище, рассказал губернатор.
Старовойт уточнил, что среди раненых трое детей и девушка-подросток. Одна из женщин получила тяжелые травмы.
Им оказывают медицинскую помощь. В населенный пункт вылетела бригада санитарной авиации.
«В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений», - добавил Старовойт.
В начале марта беспилотник ВСУ подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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