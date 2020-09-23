В Курске женщина избила ребенка в такси

Следственный комитет в Курске инициировал проверку после появления в социальных сетях видео, на котором пассажирка такси избивает ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Курской области.



В ведомстве сообщили, что избиение и оскорбления ребенка, которые попали на видеозапись, будут рассматриваться не только в следственном отделе, но и в местном управлении МВД. Проверят также сообщения, попавшие в СМИ.

Как сообщает агентство, полиция уже смогла идентифицировать личность женщины, совершившей правонарушение.

