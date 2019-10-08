В Кургане обнаружен подпольный крематорий с человеческими останками
Подпольный крематорий, в котором сжигали человеческие останки, отходы медицинского характера и тела животных на протяжении нескольких лет, обнаружил в Кургане журналист издания Znak.com.
Отмечается, что до сих пор об этой площадке не знали ни в территориальном управлении Роспотребнадзора, ни в прокуратуре, ни в мэрии областного центра. Информацию журналист получил от местного жителя, который обратился к прессе сам после того, как его уволили с предприятия по состоянию здоровья без выплаты отпускных.
Мужчина показал журналисту цех, расположенный между двумя крупными больницами на улице Марии Ульяновой. Там были обнаружены человеческие останки, ампутированные конечности, удалённые внутренние органы, ампулы с кровью и другие медицинские отходы. Всем этим цех без крыши был забит доверху. Мужчина рассказал, что летом отходы гниют под открытым небом, а зимой смерзаются и «их приходится разрубать», чтобы сжечь.
Несколько лет назад, по словам информатора издания, журналисты начали поднимать шум по поводу этой площадки, и часть отходов стали сжигать на улице Омской. Там также расположены заброшенные цеха, в которых журналисты нашли контейнеры и мешки с маркировкой «Опасные биологические отходы категории „Б“». Там же была импровизированная печь, неизвестные лекарства и препараты, трупы животных. По словам мужчины, здесь трудится «обычная семья: муж, жена и маленькие дети».
Добавим, в местном отделении Роспотребнадзора журналистов заверили, что площадка на улице Марии Ульяновой «работает законно и с документами там все в порядке». При этом про второе место, где находится подпольный крематорий, в ведомстве ничего не знают.
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