В Кургане обнаружен подпольный крематорий с человеческими останками

Мужчина показал журналисту цех, расположенный между двумя крупными больницами на улице Марии Ульяновой. Там были обнаружены человеческие останки, ампутированные конечности, удалённые внутренние органы, ампулы с кровью и другие медицинские отходы. Всем этим цех без крыши был забит доверху. Мужчина рассказал, что летом отходы гниют под открытым небом, а зимой смерзаются и «их приходится разрубать», чтобы сжечь.

Несколько лет назад, по словам информатора издания, журналисты начали поднимать шум по поводу этой площадки, и часть отходов стали сжигать на улице Омской. Там также расположены заброшенные цеха, в которых журналисты нашли контейнеры и мешки с маркировкой «Опасные биологические отходы категории „Б“». Там же была импровизированная печь, неизвестные лекарства и препараты, трупы животных. По словам мужчины, здесь трудится «обычная семья: муж, жена и маленькие дети».

Добавим, в местном отделении Роспотребнадзора журналистов заверили, что площадка на улице Марии Ульяновой «работает законно и с документами там все в порядке». При этом про второе место, где находится подпольный крематорий, в ведомстве ничего не знают.

