В Крыму задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»

Двенадцать членов неонацистской группировки «Белая масть» задержали в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, задержания прошли 16 и 17 апреля. У фигурантов изъяли холодное и стрелковое оружие, экстремистскую литературу, атрибутику националистов. Кроме того, правоохранители обнаружили у членов группировки средства связи, которые применялись для распространения экстремистского контента, отмечает телеканал «360». В телефонах задержанных были найдены переписки с лидерами ВСУ и запрещенных в РФ террористических организаций «Русский добровольческий корпус» и «Азов».

Основатель ячейки неонацистской группировки в Крыму — 24-летний молодой человек, который по заданию украинского куратора должен был сформировать в регионе отряд националистов и перебросить его на Украину для участия в боевых действиях против РФ. Как пишет РИА Новости, мужчина выехал на территорию Грузии, опасаясь уголовного преследования.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел об организации террористического сообщества и участии в нем, публичных призывах к экстремистской деятельности, демонстрации экстремистской символики, нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЭкстремистыЗадержаниеКрым

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