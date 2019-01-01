В Крыму возбуждено уголовное дело против чиновника

Следственным отделом по Бахчисарайскому району ГСУ Следственного комитета по Республике Крым возбуждено три уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщает Крымское информационное агентство.



Уточняется, что должностное лицо администрации Бахчисарайского района подписало акты сдачи-приемки выполненных работ и счетов в отсутствие фактически выполненных работ, что явилось основанием для перечисления бюджетных денежных средств на сумму более 7 миллионов рублей на счет подрядной организации. Работы касались изготовления проектной документации по реконструкции автодорог в районе. Расследование продолжается.

Инкриминируемые деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Бахчисарайский район расположен в юго-западной части полуострова Крым. На территории района находится много памятников древней и средневековой истории Крыма. В посёлке Научный находится Крымская астрофизическая обсерватория.

