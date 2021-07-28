В Крыму спасены четыре человека, которых уносило в открытое море

Четыре человека, которых уносило в открытое море, были спасены в Крыму во вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Судака. Отдыхающие на надувном матрасе и круге находились в 900 метрах от берега и подавали сигналы о помощи. Их доставили на берег спасатели.





