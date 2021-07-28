В Крыму спасены четыре человека, которых уносило в открытое море

Четыре человека, которых уносило в открытое море, были спасены в Крыму во вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Судака. Отдыхающие на надувном матрасе и круге находились в 900 метрах от берега и подавали сигналы о помощи. Их доставили на берег спасатели.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Крым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры