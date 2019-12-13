В Крыму собака принесла сторожу человеческую руку

В алуштинском поселке Розовый в Крыму собака сторожа детского лагеря принесла своему хозяину человеческую руку. Испуганный пенсионер тут же вызвал полицию.

Прибывшим на место оперативникам сторож рассказал, что пес притащил руку из леса. Предварительно установлено, что конечность пролежала в земле около 5-6 месяцев, при этом найти само тело пока не удается, сообщает сайт KP.Ru

Поисковая операция затрудняется тем, что в округе много бродячих животных, из-за чего служебные собаки отвлекаются и не могут взять след.

Возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют списки пропавших без вести за последние месяцы, сообщает КИА.

