В Крыму перевернулось судно с шестью пассажирами
В Крыму у мыса Айя близ Балаклавы перевернулось маломерное моторное судно с шестью пассажирами на борту, сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел во время морской прогулки в неблагоприятных погодных условиях, когда капитан допустил опрокидывание судна.
Все пассажиры оказались в воде, но их спасли проходившие мимо катера, госпитализация никому не потребовалась.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Расследование находится под контролем руководства регионального управления СК, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru