В Крыму перевернулось судно с шестью пассажирами

В Крыму у мыса Айя близ Балаклавы перевернулось маломерное моторное судно с шестью пассажирами на борту, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел во время морской прогулки в неблагоприятных погодных условиях, когда капитан допустил опрокидывание судна.

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Все пассажиры оказались в воде, но их спасли проходившие мимо катера, госпитализация никому не потребовалась.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Расследование находится под контролем руководства регионального управления СК, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черное МореКрым

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