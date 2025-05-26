В Крыму перевернулось судно с шестью пассажирами

Все пассажиры оказались в воде, но их спасли проходившие мимо катера, госпитализация никому не потребовалась.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Расследование находится под контролем руководства регионального управления СК, передает «Радиоточка НСН».

