Происшествия
Трое пострадавших в реанимации. Причина отравления пока неизвестна.
В Крыму отравились более 30 детей
16 июля23:40
34 ребенка госпитализированы из-за отравления в санатории «Лучистое» в Крыму, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Трое пострадавших в реанимации. Причина отравления пока неизвестна.
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ФОТО: Скорая помощь
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