Происшествия

В Крыму отравились более 30 детей

16 июля23:40

34 ребенка госпитализированы из-за отравления в санатории «Лучистое» в Крыму, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.

Трое пострадавших в реанимации. Причина отравления пока неизвестна.

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ФОТО: Скорая помощь
ТЕГИ:Отравление