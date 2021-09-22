В Крыму 58 человек задержали из-за конфликта на АЗС
Полиция задержала 58 участников конфликта на автозаправочной станции в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Крыму.
Как уточнили в ведомстве, в отдел МВД поступило сообщение о нарушении общественного порядка на АЗС. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между собравшимися разворачивается конфликт. Для пресечения попытки нарушения общественного порядка правоохранители произвели несколько выстрелов в воздух.
«Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», — отмечается в сообщении.
Задержанных доставили в полицию для выяснения обстоятельств инцидента, ситуация стабилизирована, массовых нарушений общественного порядка не произошло.
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