В крымском селе загорелась кровля многоквартирного дома

В многоквартирном жилом доме в селе Донском под Симферополем произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

По данным МЧС, в доме два этажа, горит кровля здания. Также спасатели отметили угрозу распространения возгорания. Пожарные уточняют площадь, по которой распространился огонь.

Возгоранию присвоили повышенный второй ранг сложности. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. О пострадавших не сообщается.

