В крымском селе загорелась кровля многоквартирного дома
30 апреля 202121:59
В многоквартирном жилом доме в селе Донском под Симферополем произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.
По данным МЧС, в доме два этажа, горит кровля здания. Также спасатели отметили угрозу распространения возгорания. Пожарные уточняют площадь, по которой распространился огонь.
Возгоранию присвоили повышенный второй ранг сложности. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. О пострадавших не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru