В крови ребенка, сбитого под Кировом, найден алкоголь

В крови шестилетнего мальчика, который погиб в дорожно-транспортном происшествии в Уржумском районе Кировской области, экспертами был обнаружен алкоголь. Согласно результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле. По словам родителей погибшего, они до сих пор не могут поверить в подобное. Родные мальчика также выразили беспокойство тем фактом, что что 45-летний правоохранитель, сбивший ребенка, до сих пор занимает свою должность.

Напомним, трагедия случилась в середине лета, 13 июля. Ребенок, выезжая на велосипеде с грунтовой дороги, оказался сбит водителем на автомобиле Nissan Qashqai.

