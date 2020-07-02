В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом на избирательном участке
Инцидент с журналистом Давидом Френкелем на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга не может повлиять на восприятие голосования по Конституции в целом, однако должен быть проверен и расследован. Об этом заявил во вторник, 2 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инцидент произошёл 30 июня. Один из полицейских сломал Френкелю руку при попытке вывести журналиста с избирательного участка.
Комментируя произошедшее, Песков, в частности, отметил, что случаи воспрепятствования работе журналистов происходят «абсолютно во всех странах».
«Естественно, мы относимся к этому критически, считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий - при условии соблюдения действующего закона - осуществлять свою деятельность», - цитирует представителя Кремля информационное агентство «Интерфакс».
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