В Кремле приветствовали решение Таджикистана и Киргизии о прекращении огня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены приграничным конфликтом Киргизии и Таджикистана, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва приветствует договоренность Бишкека и Душанбе о прекращении огня.

«Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов», - добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова всемерно содействовать решению споров между Бишкеком и Душанбе в дипломатическом русле, сообщает «Свободная пресса».

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии, сообщает RT.