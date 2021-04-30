В Кремле приветствовали решение Таджикистана и Киргизии о прекращении огня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены приграничным конфликтом Киргизии и Таджикистана, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва приветствует договоренность Бишкека и Душанбе о прекращении огня.
«Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов», - добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова всемерно содействовать решению споров между Бишкеком и Душанбе в дипломатическом русле, сообщает «Свободная пресса».
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии, сообщает RT.
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