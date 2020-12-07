Песков прокомментировал сообщения о похоронах в Чечне террориста, обезглавившего французского учителя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теракт выходца из Чечни Абдулаха Анзорова, который обезглавил французского учителя, не подлежит ничему, кроме осуждения и неприятия, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, это «исчерпывающая оценка», так как речь идёт «об убийце, о террористе». «Деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми», - добавил Песков.

Комментируя слухи о том, что Абдулаха Анзорова якобы похоронили в Чечне, представитель Кремля отметил, что не располагает информацией относительно того, была ли сама церемония и насколько вообще достоверны эти сообщения.

Ранее власти Чечни заявили, что появившаяся в соцсетях информация о переименовании в селе Шалaжи улицы Аслaмбека Шериповa в улицу имени Абдуллaха Анзоровa, является фейком. Об этом в своём Instagram написал помощник глaвы Чечни, министр печaти и информaции Ахмед Дудaев.

Школьный учитель Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года во Фрaнции. Учащийся, семья которого несколько лет назaд приехaла из Чечни, обезглавил педагога за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo.

